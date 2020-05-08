38 ألف حادث مروري في دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أن عدد بلاغات الحوادث المرورية، من بداية العام حتى الثالث من مايو الجاري، بلغ 38 ألفاً و15 بلاغاً، من بينها 4878 بلاغاً خلال فترة التعقيم الوطني، وبلغت معاملات دفع المخالفات المرورية عبر تطبيق الشرطة وموقعها الإلكتروني، 200 ألف و558 معاملة.

وسجلت شرطة دبي ارتفاعاً لافتاً في عدد المعاملات عبر منصاتها الإلكترونية والذكية، تزامناً مع تطبيق التدابير الوقائية في دبي لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19، إذ بلغ عدد المعاملات عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي منذ بداية العام حتى الثالث من مايو الجاري، 612 ألفاً و147 معاملة؛ بواقع 234 ألفاً و194 معاملة عبر التطبيق، و377 ألفاً و953 عبر الموقع.

وأكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، أن فترة تطبيق برنامج التعقيم (من 26 من مارس إلى بداية مايو الجاري) شهدت إقبالاً كبيراً من المتعاملين على استخدام تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني لإنهاء معاملاتهم، التي بلغ عددها 157 ألفاً و273 معاملة.

ولفت إلى انخفاض عدد المعاملات المُقدمة عبر الحضور الشخصي إلى مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة 38.5%، موضحاً أن عدد معاملات مركز إسعاد المتعاملين، بلغ منذ بداية العام الجاري، 76 ألفاً و61 معاملة، فيما كان العدد العام الماضي 132 ألفاً و750 معاملة.

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