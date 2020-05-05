وفاتان وإصابة شخصين في تدهور صهريج بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفيت مواطنة في العقد الرابع ومواطن حدث 11عاماً، وأصيب شخصين وصفت حالتهما بالبليغة والمتوسطة في حادث تدهور صهريج (خلاط أسمنت) وانقلابه على مركبة خفيفة، وقع عند مدخل الباهية على الشارع العام بأبوظبي.

وأفاد نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي المقدم الدكتور عبدالله السويدي بأن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة ابوظبي تلقى بلاغاً يفيد بوقوع حادث صدم رصيف ودوار، أدي إلى تدهور الصهريج فوق المركبة الخفيفة المتضررة، وفور تلقي البلاغ تحركت الفرق الشرطية المختصة وقامت بتأمين الموقع، وتخطيط الحادث.

وتم على وجه السرعة أخذ الاجراءات الميدانية، ونقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتقديم العلاج اللازم لهم، كما تم تأمين الطريق وإخلائه من المركبات المتضررة.

إلى ذلك، أرجع ئيس قسم التحقيق والحوادث الجسيمة بادارة مرور المناطق الخارجية الرائد عبدالله خميس العزيزي، سبب الحادث إلى السرعة الزائدة دون مراعاة ظروف الطريق، مما أدى الى تدهور الصهريج فوق المركبة المتضررة، وأدى إلى وقوع الحادث.

ودعا قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المقررة، ومراعاة ظروف الطريق وعدم الانشغال أثناء قيادة المركبة.

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