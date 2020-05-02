شرطة أبوظبي تحذر: "التسول الالكتروني".. خداع وسلب لأموال الضحايا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي من رسائل التسول الإلكتروني عبر الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تطلب المساعدة بطرق غير مقننة، موضحة أنها تعد جريمة يخالف عليها القانون، وتديرها عصابات احتيال، تستهدف أفراد المجتمع عشوائياً.

وشددت على ضرورة عدم الانصياع للطلبات الوهمية للمحتالين، لافتةً إلى استمرار رسائلهم إذ وجدوا تفاعلاً أو استجابة من الضحية وحثت على ضرورة تجاهل الرد عليها، والإبلاغ عن فحواها لدى الجهات الشرطية المختصة لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأرجعت أسباب التسول عموما وتركّزها في رمضان إلى عدم مبادرة بعض أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن المتسولين، ما يكون دافعاً لهم في الاستمرار لتحقيق مآربهم غير المشروعة مشيرة إلى أن التسول الإلكتروني، يعد صورة مماثلة للتسول التقليدي الذي يتضمّن استعطاف الناس بأساليب وحيل مضللة وقصص درامية وروايات مفبركة الهدف منها استنزاف مدخرات الضحايا عبر تقديم مساعدات خيرية لأفراد وجهات وهمية.

وأكدت استمرار جهودها في التصدي لهذه الآفة، عبرحملات "التفتيش والتوعية والضبط" التي أسهمت في خفض الجريمة، والقضاء على السلوكيات التي تعطي انطباعاً سلبياً عن المجتمع، ومواصلة جهودها في التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام بما يسهم في تعزيز الوقاية من الجريمة ونشر الطمأنينة.

ودعت الجمهور الذين يتلقون رسائل الكترونية بغرض التسول التواصل على مركز القيادة والتحكم 999 وخدمة أمان على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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