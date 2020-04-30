شرطة دبي تضبط شباباً تجمعوا أمام منزل

المصدر: محمد فودة- دبي

ضبط مركز شرطة البرشاء بدبي، مجموعة من الشباب خالفوا الإجراءات الإحترازية المصاحبة لبرنامج التعقيم الوطني، إذ تجمعوا أمام أحد المنازل في منطقة اختصاص المركز.

وقال مدير مركز شرطة البرشاء العميد عبدالرحيم بن شفيع: إن «الإخلال بالتعليمات المُتعلقة بالإجراءات الإحترازية يضع الشخص المُخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية»، لافتاً إلى أن مركز شرطة البرشاء اتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق الشباب المُخالفين، وألزمهم بالتوقيع على تعهد قانوني بعدم تكرار المخالفة، متضمناً بيانات المُخالف ونوع المُخالفة، ونوع الجزاء الإداري المفروض، وتاريخ المُخالفة ووقتها.

وتابع: «في حالة تكرار مُخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الإجتماعات أو إقامة الإحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو الوجود بالأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعزب، فإن صاحب الدعوة أو المسؤول عن تنظيم التجمع سينال غرامة قدرها 10 آلاف درهم فيما سيتم تغريم كل مشارك في التجمع مبلغ 5 آلاف درهم».

ولفت إلى أن شرطة دبي خصصت الرقم 901 للمكالمات غير الطارئة، وخدمة (عين الشرطة) على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية لتلقي البلاغات عن أي تجاوزات ومخالفات لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فايروس كورونا.

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