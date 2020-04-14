لماذا تسجل شرطة دبي مخالفات عدم ارتداء كمامة داخل المركبات، وعدد الحالات المضبوطة؟

المصدر: محمد فودة-دبي

حررت القيادة العامة لشرطة دبي 238 مخالفة عدم ارتداء كمامة طبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، شملت 233 مخالفة تحذيرية وخمس مخالفات جزائية، لأشخاص داخل مركباتهم.



وقال مدير الإدارة العامة لشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي لـ"الإمارات اليوم" إن المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة الدكتور فريدة الحوسني أكدت أن لبس الكمامة ضروري سواء للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية أو لا، عكس الدراسات السابقة التي أفادت بأن لبس الكمامة يقتصر على من يعاني من أعراض تنفسيه مثل السعال.



وأضاف أنه بناء على ذلك تم إصدار تعميم بضرورة ارتداء الكمامات داخل المركبات، وحررت شرطة دبي تلك المخالفات استناداً إلى التعميم في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها شرطة دبي لتعزيز سلامة أفراد الجمهور.

واشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي حرصت على تحرير مخالفات تحذيرية في البداية لتنبيه أفراد الجمهور إلى ضرورة ارتداء الكمامة داخل المركبات، وفي حالة ضبط الشخص ذاته في حالة عدم التزام بذلك مرة ثانية تحرر له مخالفة جزائية، وذلك لضمان الشفافية التامة في تطبيق التعليمات، وحتى لا يدعي أحد عدم معرفته بذلك، مشيراً إلى أن غرامة تلك المخالفة ألف درهم.



وأكد المزروعي أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل وفق منظومة تضم شركاء عدة تحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، مؤكداً أن التعليمات كانت واضحة ومفصلة في قرار تمديد برنامج التعقيم الوطني في الإمارة وما صاحبه من إجراءات تقييد الحركة، وتم إعفاء المخالفين في اليوم الأول بمكرمة من القيادة الرشيدة، ومن ثم بدأ تفعيل نظام المخالفات في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى وتسريع عمليات التعقيم.



وبلغ إجمالي المخالفات التي حررتها شرطة دبي منذ تنفيذ قرار تقييد حركة مرور المركبات والمشاة ضمن برنامج التعقيم الوطني 2527 مخالفة، بواقع 2076 مخالفة تحذيرية، وثماني مخالفات جزائية لأشخاص خرجوا من المنزل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو شراء الاحتياجات الأساسية، بحسب القرار الذي أصدرته حكومة دبي بشأن تقييد الحركة، والفئات المستثناة والحالات المسموح لها بالخروج.



كما حررت 204 مخالفة تحذيرية ومخالفة جزائية واحدة لعدم الالتزام بعدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة، والذي حدد بثلاثة أشخاص فقط.



ودعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي تصاحب برامج التعقيم الوطني لضمان الحفاظ على الأمن والسلامة، مؤكدة أن التزام كل فرد عامل رئيس في الحفاظ على سلامة المجتمع، وأن الإخلال بالتعليمات الاحترازية يضع الشخص تحت طائلة المسؤولية القانونية.