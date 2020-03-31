الشارقة تسمح للشاحنات باستخدام الطرق الخارجية خلال «التعقيم»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

قررت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، السماح للشاحنات باستخدام الطرق الرئيسة الخارجية أثناء ساعات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، التي تبدأ من الثامنة مساء وتستمر حتى السادسة صباحاً، كونها ضمن قطاع الشحن ومن فئات القطاعات الحيوية المستثناة من قبل الجهات المختصة.

وبينت الهيئة أن القرار جاء ليتواءم مع الإجراءات المتبعة في الدولة، وحسب القطاعات المستثناة عن الحركة أثناء أوقات برنامج التعقيم الوطني، مؤكدة أن الهيئة وجهت الشاحنات إلى العبور من الطرق المخصصة لها، والحصول على التصاريح اللازمة عبر البريد الإلكتروني (toll.plaz@srta.gov.ae) أو التواصل عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم 056448088 أو الاتصال بالرقم 0501630002، مع عدم استخدام الطرق غير المصرح باستخدامها نهائياً

من قبل الشاحنات وهي طرق (الشارقة ـ مليحة، الشارقة ـ خورفكان، وفلج المعلا، وطريق الشيخ محمد بن زايد أثناء أوقات المنع).

وأشارت إلى أن قرار رفع الحظر وإلغاء أوقات منع مرور الشاحنات جاء ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تنفذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتماشيا مع سلسلة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع وسلامة المجتمع، داعية

الشركات إلى إعادة تعبئة بطاقة تحصيل عن طريق القنوات الرسمية والإلكترونية من خلال الموقع (www.tahseel.gov.ae).