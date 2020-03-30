«الداخلية» توفر «تصريح الحركة» أثناء التعقيم إلكترونياً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

وفرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني (moi.gov.ae) وتطبيقها الذكي (moiuae ) خدمة تصاريح الحركة الاتحادية «تجول»، التي تمكن حامليها من الحركة أثناء فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني وإداء واجباتهم دون التعرض للمخالفة، ويشمل التصريح لدى صدوره الحركة عبر كل إمارات الدولة وداخل الإمارة الواحدة.



ويمكن للذين تنطبق عليهم شروط التصريح التقدم بسهولة وبخطوات مبسطة عبر الموقع والبدء في تعبئة طلب الخدمة، ليتم منح التصريح إلكترونياً وتقديمه إلى الجهات الحكومية التي تعمل على تأمين الحركة المرورية في الدولة.



وتأتي هذه الخطوة دعماً لجهود تنفيذ برنامج التعقيم الوطني بسلاسة وأمان وبصورة تعزز إجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.



وتجدد وزارة الداخلية الدعوة إلى الجمهور بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تنفذها دولة الإمارات، والتقيد بالتعليمات واشتراطات السلامة والوقاية العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامة الجميع.