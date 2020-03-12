انقاذ 3 مصابين في انقلاب شاحنة بخورفكان‎

المصدر: احمد عابد - أبوظبي

استجابت طواقم الإسعاف الوطني إلى جانب شرطة الشارقة وفرق دفاع مدني الشارقة والفجيرة، يوم الإثنين الماضي، إلى حادث انقلاب شاحنة في منطقة القادسية بخورفكان، أسفر عن ثلاثة مصابين أحدهما كانت حالته بليغة ومحصورا داخل الشاحنة، والاثنين الآخرين حالتهما بين البسيطة والمتوسطة. ‏‎

وتفصيلا ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الإسعاف الوطني، الإثنين الماضي، في تمام الساعة 8:26 صباحا يفيد بوقوع حادث مروري في المنطقة المذكورة مع وجود 3 مصابين من ضمنهم مصاب محصور داخل الشاحنة، وعليه تم إرسال ثلاث سيارات إسعاف ومركبتي مستجيب أول إلى مكان الحادث.

وفور الوصول قامت طواقم الإسعاف الوطني بإسعاف إثنين من المصابين في مكان الحادث ونقلهما إلى المستشفى أثناء قيام أفراد الدفاع المدني بعملية إخراج سائق الشاحنة الذي كان محصورا داخلها وفي حالة حرجة، ليتم تسليمه بعدها إلى طواقم الإسعاف وإسعافه ونقله إلى مستشفى خورفكان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ‏‎

وناشد الإسعاف الوطني السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بإرشادات المرور والسلامة والسرعات المحددة على الطرقات وترك مسافة أمان كافية بين المركبات حفاظا على سلامة الجميع.