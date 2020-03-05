وفاة طفل دهساً أمام منزله في كلباء

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

توفي طفل في الرابعة من عمره، دهساً إثر تعرّضه لحادث وقع أمام منزله بمنطقة مغيدر في مدينة كلباء من قبل مركبة مسرعة كانت تقودها امرأة، بينما كان الطفل يلعب خارج منزله.

وكانت غرفة العمليات في مركز شرطة كلباء الشامل تلقت بلاغاً بوقوع حادث دهس من مستشفى مدينة كلباء عند الخامسة من مساء أول من أمس، وانتقلت على الفور دورية الشرطة إلى المستشفى للتحقيق حول ملابسات وقوع الحادث، وتبين أن الطفل تعرّض للدهس عندما كان يلعب خارج منزله بمنطقة مغيدر، بينما كانت امرأة تقود مركبة داخل الحي السكني، ونتيجة عدم الانتباه وقلة التركيز دهست الطفل، وقام والد الطفل بنقله إلى مستشفى كلباء إلا أنه فارق الحياة بعد دقائق من وصوله المستشفى.

وأعربت شرطة الشارقة عن أسفها لوقوع الحادث، مشددة على سائقي المركبات بضرورة التركيز والانتباه أثناء القيادة والالتزام بحدود السرعة المقررة على الطرق، خصوصاً أثناء وجودهم داخل المناطق والأحياء السكنية والطرق الداخلية حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، وحياة وسلامة الآخرين.

وطالبت الأهالي بضرورة مراقبة أطفالهم وعدم الانشغال عنهم، سواء كانوا داخل المنزل أو خارجه، وعدم ترك صغار السن بمفردهم في الشوارع والأماكن العامة تفادياً لتعرّضهم للحوادث.

• الحادث وقع نتيجة عدم الانتباه، وقلة تركيز السائقة.