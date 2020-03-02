«جنح الفجيرة» تحكم بانقضاء الدعوى على خليجية متهمة بالتشهير

المصدر: سمية الحمادي■الفجيرة

قضت محكمة جنح الفجيرة بانقضاء الدعوى ضد خليجية متهمة بالتشهير بمركز تجميل، وذلك بعد تنازل المركز لمصلحة المتهمة.

وتفصيلاً، نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية متهمة فيها خليجية، وهي من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بالتشهير بمركز تجميل في الفجيرة.

وبمواجهة هيئة المحكمة للمتهمة بالتهمة الموجهة إليها، قالت: «دعتني صاحبة المركز لعمل إعلان لصالح مركز تجميل تديره في إمارة الفجيرة، وبالفعل قدمت إعلاناً للأشخاص الذين يتابعونني في موقع (سناب شات)، إلا أنني بعد يومين قدمت نصيحة عبر قناتي الخاصة بضرورة أن يتأكد المستهلك من جودة ونوعية المنتجات التي تضعها مراكز التجميل له، مشيرةً إلى أنها لم تذكر اسم مركز معين».

وقدمت الموكلة عن المتهمة المحامية فاطمة آل علي، دفوعاً تفيد بأن المتهمة قدمت نصائح عامة من أجل الصحة العامة لتنبه من خلالها الأشخاص الذين يتابعون قنواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت النصيحة تفيد بالنظر للمنتجات، والتأكد من علامتها التجارية لوجود بعض المنتجات المقلدة في مراكز التجميل التي تضرّ بصحة المستهلك، وقد تكون نتائجها عكسية بدلاً من الاستفادة منها.

وأشارت إلى أن موكلتها لم تذكر اسم مركز تجميل معين، إنما عممت نصيحتها على جميع مراكز التجميل، لافتة إلى أن المركز الذي أقام دعوى ضد موكلتها بتهم التشهير وتخريب سمعة، كان على اتفاق معها بوقتٍ سابق بإجراء إعلان لصالحه، وعرض خدمات هذا المركز لمتابعيها عبر برنامج «سناب شات»، وبالفعل عرضت موكلتها الإعلان بكل شفافية.

- المتهمة من مشاهير التواصل الاجتماعي وقدمت دعاية لمركز تجميل.