«جناح جو رأس الخيمة» ينقذ مواطنة تعرضت للإنهاك على قمة جبل

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

نقل قسم جناح الجو في إدارة المهام الخاصة، التابع لشرطة رأس الخيمة، مواطنة تعرضت للإنهاك والتعب أثناء تسلقها إحدى القمم الجبلية الواقعة في وادي غليلة شمال الإمارة، الأمر الذي استدعى اتصالها بالشرطة طلباً للمساعدة.

وأفاد رئيس قسم جناح الجو، العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، يفيد بتعرض مواطنة للتعب والإعياء أثناء تسلقها إحدى قمة جبال وادي غليلة، وعليه تم على الفور تحريك إحدى الطائرات التابعة لقسم جناح الجو باتجاه الموقع، حيث تم الوصول خلال 15 دقيقة من ورود البلاغ، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات الإمارة لإجراء الفحوص الطبية وتلقي العلاج اللازم.

ودعا اليماحي مرتادي ومتسلقي المناطق الجبلية والمرتفعات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، أثناء عملية التسلق، أو أثناء الذهاب في رحلات ترفيهية في المناطق الجبلية، وأخذ كل احتياطات السلامة، حفاظاً على سلامتهم.