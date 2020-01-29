محاكمة شابين بارتكاب 9 جرائم خلال مطاردتهما

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة قضية شابين خليجيين متهمين بتسع تهم، منها القيادة بتهور عكس السير بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة، وتعريض مرتادي الطريق للخطر، وعدم إطاعة أوامر رجال الأمن، والاصطدام بمركبة رجال الشرطة محدثين بشخصين إصابات، وإتلاف مركبتين للشرطة، وتعاطي مؤثرة عقلي. وقضت المحكمة الابتدائية على كل منهما بالسجن سبع سنوات و20 ألف درهم غرامة.

وكان المتهم الأول يقود مركبته بصحبته المتهم الثاني، وتلقيا أوامر من رجال شرطة بالتوقف فرفض السائق الامتثال، وصدم الدورية وهرب، ما أدى إلى إصابة رجلي شرطة، وتولت مركبات شرطة أخرى مطاردة المتهمين إلى إمارة الفجيرة، والقبض عليهما.

ووجهت المحكمة إلى المتهم الأول تسع تهم، تتمثل في القيادة بتهور عكس اتجاه السير بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة، وتعريض مرتادي الطريق للخطر، وعدم إطاعة أوامر رجال الأمن، والاصطدام بمركبة رجال الشرطة محدثين إصابات بشخصين، وإتلاف مركبتي شرطة، وتعاطي مؤثر عقلي وحيازته.

وأنكر المتهمان جميع التهم المنسوبة إليهما، وقال المتهم الثاني إنه كان برفقة صديقه، ولم يقد المركبة، واعترف بتعاطي مواد مخدرة، مشيراً إلى أن مركبة الشرطة هي التي صدمتهما، ولم يعلم أنها مركبة شرطة، إذ إنه لم يبدُ عليها ذلك.

وقدمت محامية المتهم الأول دفوعاً، طلبت فيها براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، مشيرةً إلى أن المتهمين لم يعلما بأن من يلاحقهما من رجال شرطة، مستندة إلى أقوال الشاهد في جلسات سابقة، بأن المركبات التي طاردت المتهمين كانت لا تبدو أنها مركبات شرطة، كما أنهم لم يستخدموا مكبرات الصوت لإيقافهما أثناء المطاردة.

وطالبت المحامية بتكفيل المتهم الأول، بعد أن قضى عاماً كاملاً في الحبس، فيما أجلت هيئة المحكمة الحكم إلى الأسبوع المقبل.