امرأة تتــــهم زوجها بضربها أمام الناس

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية شاب خليجي متهم بضرب زوجته وإحداث إصابات بها، في مكان عام أمام الناس، على أثر مشادة كلامية، ما استدعى دخولها المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما حدثت مشادات كلامية بين الزوجين في إحدى المناطق العامة بالشارقة، ما أثار حفيظة المتهم، وجعله ينفعل ويضرب زوجته أمام الجمهور على قدميها ومختلف أرجاء جسدها، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بسيطة راجعت بسببها المستشفى لعلاجها.

وواجهت المحكمة الزوج بالتهم المنسوبة إليه، فأنكر ضرب الشاكية، وقال إن الشاكية زوجته، وبينهما قضايا شرعية منظورة أمام محكمة الأسرة، وحاول إصلاح أوضاعهما الأسرية، لكنها رفضت ذلك.

وأوضح أن زوجته سبب ما يمر به الآن من مشكلات عائلية، متسائلاً كيف له أن يضرب زوجته في مكان عام أمام الجميع، مشيراً إلى أنها ليست من أخلاقه، وأن القضية كيدية، كون بينهما قضايا طلاق ونفقة.

بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة التاسع من فبراير المقبل لاستدعاء الشاكية وسماع أقوالها، ومواجهتها بأقوال المتهم.