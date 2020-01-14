ضبط عصابة توصل التمديدات الكهربائية صباحاً وتسرقها ليلاً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة مكونة من ثلاثة آسيويين، يعملون في شركة لتركيب التمديدات الكهربائية، حيث يتولون تركيب الأسلاك صباحاً وسرقتها ليلاً، واعترفوا بسرقاتهم خلال التحقيقات.

وقال مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد علي الكي الحمودي، إن يقظة رجال شرطة الشارقة ودقة حسهم الأمني أدت إلى كشف سلسلة جرائم سرقة ظلت خافية عن أعين المتأثرين بها، ولم يتقدم أحد منهم ببلاغ حول تعرضه للسرقة، قبل أن تتمكن إحدى دوريات قسم مركز شرطة دبا الحصن الشامل بإدارة شرطة المنطقة الشرقية من توقيف ثلاثة آسيويين بعد أن ساورتهم الشكوك بشأن تحركاتهم أثناء خروجهم من صناعية دبا الحصن وكان أحدهم يحمل كيساً ثقيلاً، وعند استيقافهم بدت عليهم علامات الارتباك، وبسؤالهم عن وجهتهم تظاهروا بأنهم لا يتحدثون العربية.

وأفاد الحمودي بأنه تم اقتياد المشتبه فيهم إلى مركز الشرطة، وكانت المفاجأة أنهم اعترفوا بأنهم يعملون في شركات مكلفة بتركيب التمديدات الكهربائية إلى المنشآت، حيث يقومون بشراء المعدات والكبلات الكهربائية المطلوبة للمنشأة، ومن ثم يقومون بسرقتها وبيعها، وإبلاغ المالك بأنها تعرضت للسرقة من قبل مجهولين كي يشتري المعدات والكبلات المطلوبة مرة أخرى، كما يعمدون إلى تركيب الأسلاك والكبلات الكهربائية صباحاً، وسرقتها ليلاً، وبناء على اعترافاتهم تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وحذرت شرطة الشارقة أصحاب المنشآت من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم من خلال التأكد من طبيعة الأشخاص الذين يعملون لديهم ومتابعة سلوكهم، والإبلاغ عنهم في حال الاشتباه، إلى جانب دعوة الجهات التي يكلفونها بإنجاز أعمالهم إلى الاحتفاظ بالمواد والمعدات المطلوبة للمنشأة في أماكن ومستودعات تحول دون تعرضها للسرقة، ووضع حراسة عليها من قبل المالك.