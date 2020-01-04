المصدر: إعداد: محمد فودة

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس ثلاثة أشخاص تراوح أعمارهم بين 23 و28 عاماً، يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، بعد إدانتهم بالاعتداء على رجل أوروبي داخل حمام أحد الفنادق وتسببهم في إصابته بعاهة مستديمة. وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إن الواقعة حدثت في شهر مارس الماضي حين كان في حمام أحد الفنادق بمنطقة جميرا لغسل يديه، وشاهد المتهمون الثلاثة يزحمون المكان، فطلب منهم الإفساح قليلاً له حتى يستطيع غسل يديه، لكنه فوجئ بأحدهم يلكمه فجأة في وجهه ويفقده الوعي. وأضاف أنه تمالك نفسه وتوجه إلى الخارج فوجدهم في انتظاره، وحاول مغادرة المكان دون مشكلات لكنهم اعترضوا طريقه وانهالوا عليه ضرباً في وجهه حتى سالت الدماء من أنفه وفقد إحدى أسنانه، مشيراً إلى أنه استطاع الوصول في النهاية إلى منطقة استقبال الفندق وطلب المساعدة، فتم إبلاغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض على المتهمين الثلاثة في الوقت ذاته. وادعى المتهمون في تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه سبهم أثناء وجودهم في الحمام وهو الذي هاجمهم أولاً، وأنهم ضربوه كردة فعل نتيجة تصرفه معهم.

وكشف تقرير طبي أن المتهم يعاني عاهة مستديمة بنسبة 8% بعد فقدانه إحدى أسنانه، وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بتهمة الاعتداء وقضت بحبسهم ستة أشهر، كما أحالت المجني عليه إلى محكمة الجنح.

3 أفارقة يعتدون على أوروبي داخل الحمام. محاكم

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إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae