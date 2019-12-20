محاكمة عصابة متخصصة في سرقة شركات المقاولات

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص آسيويين، متهمين بسرقة أكثر من شركة مقاولات ومشروعات بناء قيد الإنشاء، ومستودعات بناء، ووفقاً لقرار الإحالة، فإن المتهمين تخصصوا في هذه السرقات بطرق احترافية، تمكنوا عبرها من سرقة المواد وبيعها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 25 من أغسطس، عندما ورد بلاغ من شركة مقاولات تفيد بسرقتها، وعليه تحركت الفرق الأمنية والجنائية إلى موقع الحادث، وتم رفع البصمات ومراقبة الكاميرات، والتوصل إلى صاحب السيارة التي استخدمها أحد المتهمين في تنفيذ السرقة، حيث تم ضبطه، وأقر ببقية المتهمين، وتمت إحالتهم إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد في القضية، الذي حقق مع المتهمين، وقال إنه بناء على بلاغات عدة بتعرض محال وشركات تحت الإنشاء للسرقة، تم البحث والتحري عن المتهمين، مشيراً إلى أنه تم رصد رقم مركبة نقلت المواد المسروقة، وتم الاستدلال على صاحبها وضبطه، حيث أقر بأن السيارة استخدمها المتهم الثالث في السرقة. وتابع الشاهد أنه تم ضبط المتهم الثالث في مزرعة، وخلال التحقيق معه ومع بقية المتهمين اعترفوا بارتكاب السرقة، مشيراً إلى أنه توجه مع المتهمين إلى أكثر من مكان، وسرقوا محتويات منها.

بدورها، قررت المحكمة تأجيل نظر القضايا إلى تاريخ الخامس من يناير المقبل لتقديم الدفاع.