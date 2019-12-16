ضبط 29 مركبة مزودة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أسفرت حملة شرطة الشارقة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، خلال إجازة نهاية الأسبوع، عن ضبط 29 مركبة مزودة بتقنيات تزيد من سرعتها، وتسبب إزعاجاً وضجيجاً لقاطني المناطق السكنية بالمنطقة الوسطى.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، المقدم عمر بوغانم، إن «الحملة مستمرة من خلال دوريات الشرطة المنتشرة بالإمارة، لردع المخالفين من أصحاب المركبات، لضبط كل المخالفات المتعلقة بتركيب الزوائد والإضافات لمحرك المركبة، ما يجعلها مصدراً لإثارة الضجيج، والقيام بالحركات الاستعراضية، والقيادة بتهور».

وشدّد بوغانم على ضرورة الإبلاغ عن مسببي الإزعاج والمتهورين، من خلال الاتصال على الرقم 901، مؤكداً أن إدارة المرور ستستمر في هذه الحملة لضبط المركبات المخالفة.