شرطة الشارقة تضبط 29 مركبة مزودة بإضافات للسرعة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قامت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات بحملة ضبطية موسعة خلال إجازة نهاية الاسبوع أسفرت عن ضبط 29 مركبة مزودة بتقنيات تزيد من سرعة محركات المركبة وتسبب إزعاجاً وضجيجاً لقاطني المناطق السكنية بالمنطقة الوسطى، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى رفع معدلات السلامة على الطرق والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع والتي من شأنها الإخلال بأمن وراحة الجمهور.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة المقدم عمر بوغانم أن الحملة مستمرة من خلال دوريات الشرطة المنتشرة بالإمارة لردع المخالفين من أصحاب المركبات لضبط كل المخالفات المتعلقة بتركيب الزوائد والإضافات لمحرك المركبة، والتي تكون مصدراً لإثارة الضجيج والقيام بالحركات الاستعراضية، والقيادة بطريقة متهورة.

وشدد مدير إدارة المرور والدوريات بالانابة على ضرورة الابلاغ عن المسببين للازعاج والمتهورين، من خلال الاتصال على الرقم 901، مؤكداً أن إدارة المرور سوف تستمر بهذه الحملة لضبط المركبلا المخالفة.

ودعا إلى ضرورة التقيد بنظم وقواعد وقوانين المرور، واحترام حقوق الآخرين على الطريق والمحافظة على قواعد استخدام المركبة والطريق، والتعاون مع الشرطة لضمان الهدوء والحد من الإزعاج لقاطني الأحياء السكنية، والمحافظة على سلامة قائدى المركبات ومستخدمي الطريق.