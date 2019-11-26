حبس منقذ سباحة تحرّش بطفلين شقيقين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد، بحق منقذ سباحة آسيوي، بتهمة التحرش بطفلين شقيقين خليجيين (7 و8 سنوات)، في حوض سباحة ملحق بمجمع سكني.

وقالت والدة الطفلين، إن «ابنها الأكبر أخبرها بأن المتهم تحرش به أثناء وجوده في المسبح، وفي اليوم التالي توجه برفقة شقيقه والخادمة إلى المسبح، وكانا برفقة عدد من الأطفال، فحضر المتهم وتحرش بهما بالطريقة ذاتها، فبادرت بفتح بلاغ ضد المتهم».

وقال شاهد من شرطة دبي إن الأم أبلغت عن تعرّض طفليها للتحرش، فكلفت الشرطة زميلين له بجلب المتهم، وأفاد الأخير بأنه يعمل منقذاً في المجمع السكني، ومن طبيعة عمله تعليم الأطفال السباحة، كنوع من المساعدة، مشيراً إلى أنه «يلمس أجساد الأطفال عن طريق الخطأ، ووجهت إليه النيابة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه».

وقال الطفل المجني عليه إنه «كان في المسبح، ونزل المتهم، وطلب منه الحضور إلى المنطقة العميقة لتعليمه السباحة، وحين وصل إليه أنزل شورته»، لافتاً إلى أن «المتهم كان يعلمه كيفية السباحة، هو وغيره من الأطفال، لكنه كان يسبح تحتهم ويلامس مناطق حساسة في أجسادهم».