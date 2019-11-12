امرأة تبلغ الشرطة عن شاب عارٍ في بيتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبلغت ربة منزل خليجية شرطة دبي عن تسلل رجل عارٍ إلى منزلها، وحينما انتقلت الدورية وجدت شاباً خليجياً يبلغ من العمر 21 عاماً داخل المنزل، وتبين أنه صديق ابنها، وقاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه، وأحدث بأحدهم إصابات استدعت علاجه، وأحيل الشاب إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

وقال المجني عليه، من شرطة دبي، إن «بلاغاً ورد من ربة منزل عن وجود رجل غريب عارٍ في منزلها، فتم الانتقال إلى المكان، وعثر على المتهم فسألتها ما إذا كان هو المقصود، فأكدت أنه الشخص ذاته، وتبين أنه خليجي صديق ابنها».

وأضاف أن المبلغة ذكرت أن الشاب دخل المنزل أكثر من مرة دون استئذان، وكانت خائفة من الإبلاغ عنه، لكنه عاد مرة أخرى وكان عارياً، لافتاً إلى أنهم طلبوا منه ركوب دورية الشرطة إلا أنه رفض، متابعاً أنه حاول وضع القيد في يديه، إلا أن المتهم دفعه بقوة فأصابه بشفته، وظل يضربه بكوعه ويدفعه هو وزميله، إلى أن تمكنا من السيطرة عليه وإدخاله دورية الشرطة، لافتاً إلى أن المتهم أصابه هو وزميله بإصابات متفاوتة، أثناء محاولة السيطرة عليه.