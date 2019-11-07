خادمة تسرق حصالة كفيلها في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية خادمة آسيوية متهمة بسرقة بيت كفيلها والهرب، إذ قامت بسرقة حصالتين لحفظ الأموال ومصوغات ذهبية وملابس تقدّر قيمتها بـ15 ألف درهم.

واستمعت المحكمة إلى أقوال صاحب المنزل، الذي أكد أنه استقدم خادمة من أحد المكاتب في الإمارة، وخلال عملها اكتشف فقدان حصالتين لحفظ الأموال وبداخلهما نحو 6000 درهم، وذهب بقيمة 7000 درهم، وملابس بقيمة 2000 درهم، مشيراً إلى أنه عندما قدم البلاغ للشرطة، قامت الخادمة بالهروب بتاريخ البلاغ. وتابع أنه طلب من صاحب البناية التي يسكن فيها رؤية كاميرات المراقبة، لمعرفة كيف خرجت الخادمة، مشيراً إلى أن الكاميرات بينت أن الخادمة هي من قامت بسرقة الحصالات والذهب والملابس وكانت تخفيهم تحت السلالم بالبناية، وشاهدها وهي تخرج وبيدها شنطة وضعت فيها المسروقات.

وطلبت النيابة إدانة المتهمة، فيما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 25 من نوفمبر الجاري.