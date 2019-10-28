10 سنوات سجناً لآسيوي جلب 54 كبسولة مخدرة في أحشائه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق زائر آسيوي جلب في أحشائه 54 كبسولة مخدرة، تزن قرابة 300 غرام، من الأمفيتامينات، وذلك بعد أن رصدته جمارك دبي أثناء سيره في حالة غير متزنة، وعيناه حمراوان بشكل مريب، رغم أنه كان يحمل حقيبة شبه فارغة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم وصل إلى مطار دبي يوم 23 يوليو الماضي، وشاهده أحد مفتشي الجمارك يسير في حالة إعياء، رغم أنه كان يحمل حقيبة خفيفة للغاية، وينظر حوله بطريقة مريبة كأنه يتخوف من شيء ما، ويتجه مسرعاً إلى المخرج.

وقال المفتش إنه أوقفه وطلب منه جواز سفره، وسأله عن الوجهة التي أتى منها وسبب حالة الإعياء التي يبدو عليها، وما إذا كان يخفي شيئاً، لافتاً إلى أنه أنكر تورطه في شيء، فتمت إحالته إلى جهاز كشف الأحشاء، الذي رصد أجساماً غريبة داخل أمعائه.

وأشار إلى أنه تمت إحالة المتهم إلى مستشفى راشد، حيث أخرج من أحشائه 54 كبسولة مخدرة، تزن 362 غراماً من الأمفيتامينات، فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، حيث أقر بأنه أخفى المخدرات تنفيذاً لطلب عصابة في بلاده وجلبها إلى الدولة مقابل المال.

واعترف المتهم بذلك في تحقيقات النيابة العامة، ومحكمة الجنايات التي قضت بسجنه 10 سنوات، إضافة إلى 50 ألف درهم غرامة.

- المتهم كان

يحمل حقيبة خفيفة

وينظر حوله بطريقة

مريبة ويتّجه مسرعاً

إلى المخرج.