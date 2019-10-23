مدير بنكي يختلس 4 ملايين درهم ويهرب تاركاً زوجته للمحاكمة

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة مدير قسم حسابات إنجاز المشارع العقارية لدى بنك محلي، بتهمة اختلاس مبالغ تزيد على أربعة ملايين درهم، وتحويلها إلى حساب زوجته في بنك آخر، بالإضافة إلى ارتكابهما جرائم غسل أموال، قبل أن يفر ويترك زوجته تمثل أمام القضاء.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم الذي يحاكم غيابياً، مختص بإدارة حسابات الضمان العقارية الخاصة بشركات التطوير العقاري التابعة للبنك، واستغل وظيفته في اختلاس مبالغ مالية متفاوتة من عدد من المشاريع الذي أؤتمن على إدارة حسابات الضمان التابعة لها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استغل وظيفته في تحويل المبالغ المختلسة على فترات متفاوتة ومن حسابات مختلفة إلى حساب زوجته لدى إحدى البنوك المحلية، لافتة إلى أنه زور في محررات رسمية عبارة عن كشف حساب من مطبوعات البنك، وتلاعب في قيمة المبالغ الموجودة في الحساب على خلاف الواقع، واستخدم المحرر الرسمي المزور في الجرائم التي ارتكبها.

وكشفت التحقيقات كذلك أن المتهم الهارب وزوجته ارتكبا جرائم غسل أموال للمبالغ التي اختلسها الزوج، وذلك من خلال إجراءات تحويلات مالية عدة عبر الحسابات التي انتقلت من خلال النقود. وذلك بقصد إخفاء وتموير المصدر غير المشروع لها وإضفاء نوع من الشرعية عليها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اقتراف جنايات تسهيل موظف عام استيلاء الغير على مال عام، واختلاس مال وجد في حيازته بسبب وظيفته والمشاركة الإجرامية والإضرار بمصلحة مؤسسة عامة للحصول على ربح، والتزوير في محرر رسمي واسعماله، وجنحة غسل الأموال.