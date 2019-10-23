الحبس والغرامة والإبعاد لمتهمَين بسرقة محال في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

حكمت محكمة جنايات الشارقة بالسجن لمدة سنة وغرامة 40 ألف درهم، والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة، على متهمين آسيويين، بعد ثبوت تورطهما في تنفيذ جرائم سرقة محال تجارية عدة في المنطقة الصناعية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغات بوجود سرقات متكررة في إحدى المناطق الصناعية بإمارة الشارقة، فتم تشكيل فريق بحث وتحرّ ومراقبة المنطقة من قبل الفرق الأمنية المختصة، ونجحت الفرق في ضبط أحد المتهمين متلبساً أثناء محاولة سرقة أحد المحال التجارية في المنطقة الصناعية، وبالتحقيق معه اعترف وأرشد عن المتهم الثاني، ليتم ضبطه وإحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة.

وأوضحت أوراق القضية أنه بعد ضبط المتهم الأول خلال محاولته دخول محل تجاري، وتم العثور على أدوات لدى المدانين تستخدم في السرقة، وأرشدا إلى أماكن السرقات التي نفذوها من قبل، واعترفا بارتكاب سرقات أخرى لا يعرفون مكانها، وبمقارنتها بالبلاغات نفسها اتضح أنهما من قاما بتنفيذها ليلاً.

وكان المتهمان أنكرا جميع التهم أمام هيئة المحكمة حين مواجهتهما بها، على الرغم من اعترافاتهما بها في محاضر التحقيقات بالشرطة والنيابة العامة.

• الشرطة ضبطت المتهم الأول متلبساً بالجريمة.