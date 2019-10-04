خليجية تقاضي شقيقها بسبب خادمة

المصدر: سمية الحمادي – الفجيرة

قدمت خليجية بلاغاً ضد شقيقها تتهمه بدفعها، عندما حاولت أخذ خادمة منزل ذويها لمساعدتها في تنظيف منزلها الخاص، واتهمت المجني عليها شقيقها بالتحكم فيها وشقيقاتها أثناء غياب والدتهم خارج الدولة للعلاج.

وقالت المجني عليها أمام محكمة الجنح في الفجيرة «بينما كنت أحاول أستعارة خادمة والدتي لتنظيف منزلي اعترض شقيقي ومنعني ودفعني بحجة أنه وشقيقاتي بحاجة لها أكثر مني في غسل ملابسهم وإعداد الطعام لهم».

وأفاد المتهم بأنه منع شقيقته من أخذ الخادمة ولم يضربها أو يدفعها، موضحاً أنه المسؤول عن شقيقاته أثناء غياب والدتهم خارج الدولة للعلاج، وعليه المحافظة عليهن لحين عودة والدته، مؤكداً أنه لم يتحكم فيهن إلا بحدود مصلحتهن وهي العودة للمنزل في وقت محدد وإعلامه بمكان تواجدهن أثناء غيابهن عن المنزل.

وأكدت دفاع المتهم المحامية آمنة الشحي، إنتفاء أركان الجريمة في أوراق القضية لعدم وجود جريمة ودليل مادي عليها، إذ لم تقدم شقيقة المتهم تقرير طبي يفيد بتعرضها للضرب.

وأشارت إلى أن الشاهدة «شقيقتها» أكدت أن المتهم دفع المجني عليها ولم يصفعها أو يضربها.

وأجلت المحكمة القضية للحكم في جلسة الأسبوع المقبل.