السجن عامين لـ 3 آسيويين سرقوا محل أثاث

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

قضت محكمة جزاء الفجيرة بحبس ثلاثة آسيويين لمدة عامين، بتهمة سرقة بعض الأثاث من محل تجاري وتعديهم على ممتلكات الغير.

وتفيد أوراق القضية بأن المتهمين خططوا لسرقة محل أثاث في الفجيرة، ودخل المتهمان الأول والثاني المحل ليلاً بعد إغلاق أبوابه، وقام المتهم الثاني -ويعمل في المحل نفسه بوظيفة نقل أثاث عن طريق شاحنة مخصصة لذلك- ونقل بعض الأثاث وباعه للمتهم الثالث.

وقام المتهمان الأول والثاني بعد نقل الأثاث للشاحنة بتحطيم بقية الأثاث في المحل وتدميره لإيهام صاحب المحل بأنها عملية تخريب وليست سرقة، وكشفت الكاميرا المثبتة خارج المحل جريمتهما، وألقت الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة وأحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهماً تحت مواد تتعلق بالسرقة والتعدي على ممتلكات الغير، وأحالتهم بدورها إلى المحكمة.

وبمواجهة المتهمين في الجلسات السابقة أقروا بعملية السرقة، إلا أن المتهم الثالث أنكر معرفة أن الأثاث الذي اشتراه مسروق، مؤكداً أنه دفع المال مقابل الأثاث ولم يشارك المتهمين في عملية السرقة.