شرطيان يضبطان سيارة بعد سرقتها بساعة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد مدير مركز شرطة القصيص، العميد يوسف العديدي، بأن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بسرقة سيارة تركها صاحبها في وضعية التشغيل ونزل لتوصيل ابنه إلى المدرسة، وعليه تم التعميم على السيارة، وفي غضون ساعة تمكن العريف أول خالد إبراهيم المازمي، والشرطي أول عبدالرحيم حسين، فردا دورية أمنية، من ضبطها بحوزة متهم خليجي.

وكرم القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، المازمي وحسين، لجهودهما وتميزهما ودقة ملاحظتهما في مجال عملهما الميداني، ما أسفر عن ضبط سارق السيارة في غضون ساعة من ورود البلاغ، مثمناً أداءهما المتميز الذي ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور، وسعيهما الدائم لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وقدم المري شهادة شكر وتقدير للعريف والشرطي، تقديراً لجهودهما وتفانيهما في عملهما، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع.

وحذر العديدي من مخاطر ترك السيارات في وضعية التشغيل بالشوارع وأمام المراكز التجارية، كي لا تتعرض للسرقة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تنظم بصورة مستمرة حملات توعية، وتوجه نداءات للأهالي من قائدي المركبات، تطالبهم فيها بعدم ترك سياراتهم في وضعية التشغيل، حتى لا يكونوا عرضة للسرقة.