شرطة الشارقة تنقذ مواطناً تعطل مثبت السرعة بمركبته

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أنقذت دوريات الطرق الخارجية، التابعة لإدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، حياة شاب مواطن (22 عاماً)، تعطل مثبت السرعة بمركبته عند سرعة 135 كيلومتراً في الساعة، على شارع الإمارات باتجاه أم القيوين.

وأفادت غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة بأنها تلقت بلاغاً هاتفياً في الساعة 12:30، بعد ظهر أول من أمس، يفيد بتعطل مثبت سرعة مركبة شاب مواطن على شارع الإمارات باتجاه أم القيوين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه دوريات الطرق الخارجية، الأقرب من موقع السيارة، وتعاملت مع الموقف باحترافية، من خلال التواصل المباشر مع سائق المركبة، وتوجيهه بالإجراءات الواجب اتباعها.

وتابعت أن الدوريات طلبت من الشاب التأكد من ربط حزام الأمان تأميناً لسلامته، واتخاذ إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات، وحثته على التزام الهدوء، والتركيز والانتباه لمتغيرات الطريق، وتشغيل إشارات التنبيه الأربع، كما تم التنسيق مع الدوريات الأخرى الموجودة بمقدمة الطريق لإفساحه أمام المركبة لعدم قدرة سائقها على السيطرة عليها، ومنع أي خطر يمكن أن تشكله مركبات أخرى على خط سيره، وإيقاف المركبة دون إحداث إصابات بقائدها.

وأوضحت أن قائد الدورية الشرطية وضع مركبته أمام المركبة المعطلة بشكل احترافي، وحافظ على السير بسرعتها نفسها، حتى التصقت المركبتان، ثم أبطأ سرعة الدورية تدريجياً حتى تم إيقاف السيارة بصورة سلسة، دون حدوث أي إصابات.