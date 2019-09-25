إصابة 11 شخص بينهم 9 أطفال في حادث سير بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

أصيب 11 شخص بينهم 9 أطفال بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، بسبب حادث تصادم بين مركبتين على طريق المدينة الجامعية بالشارقة، حيث تم إسعاف بعضهم في مكان الحادث، والبعض الأخر تم نقله إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم وخرجوا من المستشفى بعد الأطمئنان على سلامتهم.

وتفصيلا، ‏استجابت طواقم ‎الإسعاف الوطني وشرطة الشارقة اليوم إلى بلاغ يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارتين على شارع المدينة الجامعية في الشارقة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية والإنجاد وسيارات الإسعاف، إذ نتج عن الحادث إصابة 11 شخص من ضمنها 9 أطفال (3 متوسطة و8 بسيطة)، وتم إسعافهم في مكان الحادث ونقل 9 منهم عبر 5 سيارات تتبع للإسعاف الوطني إلى مستشفى القاسمي لتلقي الرعاية الصحية المناسبة، حيث خرج جميع من تم إسعافهم للمستشفى بعد التأكد من سلامتهم وتلقيهم العلاج اللازم.

‏وناشدت شرطة الشارقة والإسعاف الوطني مرتادي الطريق والسائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بإرشادات المرور والسلامة والسرعات المحددة على الطرقات وترك مسافة كافية بين المركبات لأجل سلامة الجميع.