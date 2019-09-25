محاكمة آسيوي متهم بالاتجار غير المشروع

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية آسيوي متهم بحيازة مشروبات كحولية بقصد الاتجار غير المشروع فيها، إذ تم ضبطه وبحوزته 106 علب متنوعة من المشروبات الكحولية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى السادس من سبتمبر الماضي، عندما ورد بلاغ يفيد بوجود شخص يقود سيارة وبحوزته كمية من المشروبات الكحولية في المنطقة الحرة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية المعنية وتتبعت المركبة وأوقفتها، وبتفتيشها تم العثور على 106 علب متنوعة من المشروبات الروحية في شنطة السيارة، فتم تحريزها ومصادرتها وإحالة المتهم إلى القضاء.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقال إن الكحوليات المضبوطة ليست له، وما يخصه منها 24 علبة للاستخدام الشخصي، مشيراً إلى أنه لا يعرف كيف جاءت بقية الكمية إلى سيارته ومن وضعها فيها، لافتاً إلى أنه كان بمفرده في السيارة وقت ضبطه.

وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل للحكم فيها.

كما نظرت المحكمة في قضية أخرى متهم بها آسيوي بحيازة المشروبات الكحولية، إذ تم ضبطه، يوم 16 من سبتمبر الماضي، وبحوزته أربع علب، وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 29 سبتمبر الجاري للحكم.