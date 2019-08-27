إعادة محاكمة سائق دهس شخصاً وهرب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت محكمة جنايات الشارقة إعادة النظر في قضية سائق آسيوي محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة 5000 درهم، بسبب دهسه شخصاً وهرب.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمت محاكمة المتهم غيابياً، بسبب دهسه الشاكي، وإحداث إصابات متفرقة به، منها كسر في قدمه، وهرب من موقع الحادث دون إسعاف المجني عليه الذي دخل المستشفى وتلقى العلاج، وبعدها قدم بحقه شكوى، لكن المتهم لم يحضر الجلسات، ما جعل المحكمة تصدر بحقه حكماً يدينه على فعلته.

وقال المتهم إنه كان يحاول الهرب من المجني عليه وأشخاص كانوا معه، إذ تمسكوا بالسيارة، بهدف الاعتداء عليه وضربه، ما جعله يزيد من سرعته خوفاً منهم، لكنه لم يقصد دهسه.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 22 من سبتمبر المقبل.