معاقبة شاب بالخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس بسبب «التفحيط»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي شاباً مواطناً يقود سيارته بطريقة متهورة وغير ملتزمة بالقوانين وأنظمة المرور، حيث قام بالتفحيط بالسيارة والاستعراض في شارع عام بصورة خطرة، وتم إحالة الشاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتطبيق العقوبات البديلة، وزراعة ما قام باتلافه على الطرق وتقديم الخدمة المجتمعية بتنظيف الشوارع العامة، بدلاً من عقوبة الحبس، لتعويض ما تسبب فيه من أضرار مادية ونفسية وترويع المارة وتهديد سلامتهم.

وشدّدت شرطة أبوظبي على أن مرتكبي مخالفات القيادة بطيش وتهور والقيام بحركات استعراضية خطرة بمركباتهم، سيعاقبون وفق القانون، محذرة من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، والابتعاد عن إجراء السباقات والاستعراضات الخطرة التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون على «المتهورين»، وإيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن المشاركة في التجمعات والاستعراض والتباهي بقيادة المركبة والتفحيط بها، أو القيام بحركات خطرة، أو التجمع والمشاركة بالمشاهدة، أو حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وحثت الشباب على الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية والولاء والانتماء والتفاني في حب الوطن من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الايجابية ما يسهم في الحد من الحوادث المرورية الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأكدت عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات الكبرى، ومنها التفحيط وطمس الأرقام الأمامية والخلفية للمركبة وتزويد المركبات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، موضحة أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوماً.