محاكمة خليجي بتهمة انتحال صفة رجل شرطة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية خليجي متهم بانتحال صفة رجل شرطة، وابتزاز قائدي شاحنتين، والحصول على مبالغ مالية منهما مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية بحقهما، بحجة تضرر مركبته من سقوط بعض حمولة الشاحنتين عليها.

وأنكر المتهم ما نسب إليه من تهم، مؤكداً أنه كان يسير على طريق مسافي، وإذا بشاحنة محملة بالصخور الصغيرة لم تقم بتغطية حمولتها بشكل صحيح، ما تسبب في تطاير عدد من هذه الصخور على المركبة التي يقودها، وتسبب في تضررها بشكل واضح، متابعاً «لم تكن المركبة ملكاً لي، فقد قمت باستئجارها من أجل الذهاب لإمارة أخرى بحثاً عن وظيفة، وليس لدي مال كافٍ لإصلاحها، ما جعلني أوقف قائد الشاحنة، وأطلب منه مبلغاً مالياً مقابل تصليح أضرار المركبة». وأضاف «لم يقبل قائد الشاحنة دفع المبلغ، إنما طلب مني أن نتوجه معاً إلى ورشة تصليح في منطقة الحيل الصناعية، ودفع مبلغ التصليح إلى صاحب الورشة، ولدي ما يثبت من فواتير، أما بالنسبة لقائد الشاحنة الآخر، الذي يتهمني بانتحال صفة رجل شرطة، فهذا الأمر غير صحيح، وأنا عاطل عن العمل، وليس لدي وظيفة». وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية، لاستدعاء قائدي الشاحنتين، واستكمال جلسات القضية.