سائق يلاحق امرأة ويتحرش بها في محطة للمترو

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تعمد سائق آسيوي التحرش بامرأة آسيوية في إحدى محطات المترو، على الرغم من محاولتها الفرار منه، ودخولها إلى أحد المحال، إلا أنه تعقبها ومرر يده على منطقة حساسة من جسدها، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت توجد في عربة المترو، تجاه محطة الفهيدي، وشاهدت شخصين آسيويين (أحدهما المتهم) ينظران إليها بطريقة مريبة، وفور وصول المحطة نزلت بسرعة، ولاحظت أنهما يحاولان اللحاق بها، فشعرت بالخوف، فتوجهت إلى أحد محال العطور، وفي تلك الأثناء حضر المتهم بمفرده وتحرش بها، بأن مرر يده بوقاحة على منطقة حساسة من جسدها، فاستغاثت بأحد أبناء بلادها الذي أبلغ الشرطة، وقُبض على المتهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وألقي القبض على المتهم، الذي ادعى أنه لامسها دون قصد، لكن بمراجعة الكاميرات الخاصة بالمحل، تبين أنه فعل ذلك متعمداً، حيث كان يمكنه العبور خلفها دون أن يفعل ذلك لوجود مسافة كافية للحركة.