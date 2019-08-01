3 سنوات حبساً لعصابة خطفت طفلاً وسرقت مركبة بالإكراه

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أفراد عصابة مكونة من خمسة آسيويين، بالسجن ثلاث سنوات، والإبعاد بتهمة خطف طفل (11 عاماً)، وسرقة مركبة، بالإضافة إلى سرقة مبلغ بالإكراه.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين خططوا لسرقة سائق مركبة، بعد حصولهم على معلومات حول قيامه بنقل مبالغ كبيرة بسيارة الشركة التي يعمل بها، لكنهم فوجئوا بطفل في السيارة فخطفوه بها، وأطلقوا سراحه على الطريق بعد مسافة قليلة، نظراً إلى انهيار الطفل والبكاء الشديد، وتركوا المركبة لاحقاً على طريق آخر.

وأوضحت أن المتهمين أعدوا خطة محكمة، لاعتراض المركبة التي يقودها المجني عليه الأول (السائق)، ووزّعوا الأدوار بينهم، وبمجرد مشاهدتهم السيارة تدخل إلى الشارع، قاموا بإيقافها بعد انتحالهم صفة رجال التحريات، وتزويد مركبتهم بإضاءة تشبه المستخدمة في الدوريات الأمنية.

وقال السائق (المجني عليه) إنه خرج من مزرعة بمنطقة المرموم، في الساعة السابعة والنصف صباحاً، لتوصيل الطفل إلى المدرسة، وحينما ركب السيارة العائدة إلى الشركة التي يعمل بها اتخذ طريق دبي - العين، وبعد كيلومترين اثنين، فوجئ بسيارة قادمة من خلفه، وتشغل إضاءة زرقاء مثل المستخدمة في الدوريات الأمنية، فتوقف على جانب الطريق، ونزل ثلاثة أشخاص يرتدون الزي الإماراتي، وفتح أحدهم باب السيارة وطلب منه النزول، فاستجاب له، ثم أخبره المتهم بأنه سيفحص السيارة من الداخل.

وأضاف السائق أن أحد المتهمين فتح الباب الخلفي، ففوجئ بوجود الطفل فطلب منه النزول، إلا أن الأخير كان خائفاً فرفض النزول، وحاولوا جذبه إلى الخارج لكنه تمسك بالمقعد، فجلس أحدهم إلى يمين الطفل، فيما جلس آخر على يساره، وثالث على مقعد السائق وانطلقوا فجأة بالسيارة، وفروا بها، وتحركوا مسافة لا يستطيع تحديدها، وبعد نحو دقيقتين شاهد الطفل يجري نحوه، فاستعان بأحد المارة الذي أوقف له سيارة واستعان بهاتفه للاتصال بالشرطة التي حضرت ورافقته دورية إلى مقر الشركة، لتحديد مكان السيارة المسروقة من خلال جهاز تتبع مثبت فيها.

وقال الطفل (11 عاماً) إنه شاهد سيارة المتهمين على جانب الطريق، ثم أدرك لاحقاً أنهم تتبعوا سيارته، وطلب أحدهم منه النزول فبكى ورفض، وحاولوا إنزاله بالقوة لكنه تشبث بالمقعد، فسرقوا السيارة وهو بداخلها بعد أن ركب اثنان منهم على يمينه ويساره، فشعر بالرعب وبكى، فأوقفوا السيارة ودفعه أحدهم من ظهره خارج المركبة، فجرى بسرعة باتجاه السائق.

وكشف شاهد من شرطة دبي أن أحد المتهمين يعمل بالمزرعة التي يعمل بها السائق، وهو الذي سرب المعلومات حول قيامه بنقل مبالغ كبيرة، لافتاً إلى أن أحد المتهمين أفاد بأنه وافق على المشاركة في السرقة مع المتهمين الآخرين اللذين ينتميان إلى منطقته في بلاده، فانطلقوا في الموعد المحدد بعد رصد خروج سيارة المجني عليهما من المزرعة، ونفذوا العملية، وسرقوا المركبة بالإضافة إلى 11 ألف درهم، وأغراض أخرى.

• المتهمون أعدوا خطة مُحْكمة لاعتراض المركبة وسرقة الأموال.