شرطة دبي تكشف حقيقة مخالفة «رادار» ارتكبها خليجي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل عيسى القاسم، عدم صحة رسالة تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي من شرطة دبي، موجهة إلى سائح خليجي تفيد بالتغاضي عن مخالفة سرعة سجلت له بالرادار، وتنص على أنه لكونه ضيفاً على الدولة، فإن شرطة دبي يسرها الترحيب به، وإبلاغه بأنه على الرغم من مخالفته للسرعة المقررة فلن تسجل له المخالفة، لأنها تستهدف سلامته، وليس تغريمه.

وقال القاسم، لـ«الإمارات اليوم»، إن الصورة المتداولة للرسالة قديمة، وربما يزيد عمرها على ثماني سنوات، وهي مبادرة نفذت سابقاً، لافتاً إلى أن شرطة دبي اتخذت مبادرات عدة لإسعاد السائحين وزوار الدولة، يتعلق بعضها بالشأن المرروي، لضمان عدم تكدير رحلته أو إزعاجه، في حالة ارتكابه تجاوزات بسيطة غير مقصودة، لكن ليس من بينها محتوى الرسالة المتداولة.

وأضاف أن شرطة دبي لديها قنوات تواصل عدة، تنشر من خلالها كل ما يستجد من مبادرت، منها حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي والصحف التي تتعامل مع المصادر الرسمية، مناشداً مستخدمي شبكات التواصل عدم تداول شائعات غير موثوقة.

وأشار إلى أن مبادرة شرطة دبي المتعلقة بخفض المخالفات المرورية لاتزال سارية، وحققت نتائج إيجابية كبيرة، ولاقت استحساناً كبيراً من الجميع.