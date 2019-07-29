عاطل يهتك عرض طفلة في مصعد ويدعي حنينه للأطفال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل آسيوي (34 عاماً)، هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً بالإكراه، مستغلاً ضعفها، بعد أن لحقها في مصعد البناية التي تسكن فيها، وذلك بعد مراقبتها على مدار يومين.

وأفادت أم الطفلة في تحقيقات النيابة العامة بأنها فوجئت بطرق قوي على باب الشقة، وحين فتحت فوجئت بابنتها في حالة رعب وتبكي بشدة، وتشير إلى شخص كان يلاحقها تجاه الشقة، وحين رأى أمها فر هارباً، فيما لحقها أخوها الأصغر لاحقاً، لافتة إلى أن الفتاة ظلت في حالة نفسية سيئة طوال اليوم، ولم تنم تلك الليلة، وانتظرت الأم حتى عاد زوجها من عمله في وقت متأخر، وأخبرته بما حدث فأبلغ الشرطة، مشيرة إلى أنها راجعت الكاميرات، وشاهدت المتهم وهو يتجه مسرعاً إلى المصعد للحاق بابنتها، ثم طلب منها مرافقته إلى السطح، لكنها استطاعت الفرار منه وتركت شقيقها خلفها.

وقال شاهد من شرطة دبي، في تحقيقات النيابة: «إن المتهم حاول استدراج المجني عليها وشقيقها في حديث ودي، وسألهما عن المدرسة، ثم هتك عرضها بالإكراه داخل المصعد»، لافتاً إلى تعميم صورته ثم القبض عليه في اليوم ذاته، وبسؤاله عن سبب وجوده في المبنى تناقضت أقواله، وادعى أنه محروم وزوجته من الأطفال، لذا فإنه تصرف بلطف مع الفتاة، ولمس كتفها فقط، دون التحرش بها، لكن بمراجعة الكاميرات، تم رصده خلال يومين متتاليين وهو يراقب الطفلة وشقيقها، ويلحق بها إلى المصعد يوم الواقعة.