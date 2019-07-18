ضبط 3 شبان نفذوا استعراضات خطرة بمركباتهم

المصدر: الفجيرة ـ الإمارات اليوم

ضبطت شرطة الفجيرة ثلاثة شبان قاموا باستعراضات خطرة بمركباتهم، بمنطقة البدية ومنطقة الحلاة في إمارة الفجيرة، ما شكّل خطورة بالغة على حياتهم وحياة الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وحجز مركباتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لدفع الأضرار التي تسببوا بها في الطرق.

وأكد نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد محمد بن نايع الطنيجي، أن المخالفات التي تشكل خطورة على السلامة المرورية يتم التعامل معها بحسم ومن دون أي تهاون، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى الحد من القيادة بطيش وتهور، لافتاً إلى أن هناك رقابة مستمرة ومكثفة من خلال الدوريات للمناطق التي تتم فيها التجمعات الشبابية للتفحيط.

ومن جانبه، دعا مدير عام العمليات الشرطية، العميد حميد محمد اليماحي، الآباء والأسر إلى نصح أبنائهم وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور، وتحذيرهم من القيام بالحركات الخطرة بالمركبات، حفاظاً على سلامتهم في المقام الأول وسلامة مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن الاستعراضات الخطرة التي يقوم بها بعض السائقين تحول القيادة من هواية ومتعة إلى حوادث مرورية جسيمة، تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وحذرت شرطة الفجيرة من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، ومن إجراء السباقات والاستعراضات الخطرة التي تعرّض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وأكدت أنه سيتم تطبيق القانون على «المتهورين»، وإيقافهم وحجز مركباتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.