شرطي يقبض على سارقي سيارة بمفرده

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تمكّن الشرطي مصطفى عوض الله يحيى، من قسم رقباء السير في إدارة الضبط المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من القبض على إفريقيين متهمين بسرقة سيارة، عندما تلقى بلاغاً من العمليات بشأن مركبة مسروقة في منطقة بردبي، فتمركز حسب خطة توزيع الدوريات عند تقاطع القيادة العامة لشرطة دبي، ثم أوقف المركبة المسروقة بقطع الطريق عليها، وإطفاء المحرك، وأخذ المفاتيح من المركبة، ثم قيّد السارقين بالأصفاد، وطلب المساندة من بقية الدوريات.

وكرّم مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، الشرطي لشجاعته في القبض على المتهمَيْن.