6 أشهر حبساً لمهندس دين بالسرقة

المصدر: الشارقة – الإمارات اليوم

عاقبت محكمة جنايات الشارقة مهندساً عربياً مسناً بالسجن لمدة ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، وذلك بعد ثبوت إدانته بتهمة سرقة كابلات كهربائية من الشركة التي يعمل فيها، إذ قام بسرقة كبل وأخفاه داخل شنطة السيارة الخاصة به.

وكانت المحكمة واجهت المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقال إنه يعمل في الشركة منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يعرف كيف تم وضع الكبل داخل شنطته الخاصة، مشيراً إلى أن الأمن الخاص يتولى تفتيشه يومياً، وهو مدرك خطورة جريمة السرقة، لافتاً إلى أن أحداً ما وضع الكبل داخل شنطة سيارته، لافتاً إلى أنه يتركها مفتوحة دائماً بحكم عمله، مؤكداً أن الكبل الذي تم ضبطه في حقيبته غير مفيد له، وليس باهظ الثمن حتى يفكر في سرقته.

ولفت إلى أن الحارس يوم الواقعة طلب منه فتح شنطة السيارة، وبعد أن وجد الكبل طلب منه إعادته إلى مكانه، ثم فوجئ بشخص آخر في الشركة يقوم بتصويره، وطلب مدير الشركة الذي بدوره وجه بفتح بلاغ ضده.

وأكد المتهم خلال الجلسات السابقة أن الدعوى كيدية، ومن قام بهذا الفعل يريد تشويه سمعته، مشيراً إلى أن وضعه الاجتماعي جيد، ولديه أبناء يعملون في المجال الصحي والطبي وغير محتاج للسرقة، مطالباً بتكفيله وتبرئته من هذه التهمة الكيدية.