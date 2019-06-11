«جنح الشارقة» تنظر قضية وفاة شخص مخالف

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنح في الشارقة النظر في قضية وفاة شخص آسيوي في إحدى الشركات الفنية للمقاولات، بعد وقوعه أرضاً واصطدام رأسه بجهاز كهربائي ثقيل.

وكانت غرفة العمليات في شرطة الشارقة تلقت بلاغاً من صاحبة الشركة في 25 مارس الماضي، يفيد بوفاة العامل، فتحركت الفرق الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه يعمل في الشركة بشكل غير قانوني مع علم صاحبة الشركة بذلك، فأحالت الشرطة القضية إلى النيابة. وواجهت المحكمة مديرة الشركة بتهمة تشغيل المجني عليه بشكل مخالف، على الرغم من معرفتها بالإجراءات القانونية، فاعترفت بذلك.

وأجلت المحكمة القضية إلى 30 يونيو الجاري.