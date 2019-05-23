الغيرة تدفع شاباً إلى قتل صديقته وإصابة زميله

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

قتل شاب عربي في الـ20 من العمر صديقته، وأصاب زميله بجروح خطرة بسبب الغيرة والشك في وجود علاقة بينهما، ثم قام بتسليم نفسه إلى شرطة عجمان، واعترف بجريمته.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بأن شاباً عربياً يُدعى (أ.ك) في العقد الثاني من العمر يعمل بوظيفة حارس أمن بإحدى الشركات الخاصة، حضر إلى مركز شرطة المدينة الشامل وملابسه ملطخة بالدم، وأكد قيامه بقتل صديقته وزميله في العمل.

وعلى الفور تحرك فريق عمل من إدارة التحريات إلى مسرح الجريمة في منطقة النخيل 2، حيث شوهد المجني عليه ملقى على الأرض في مواقف سيارات المبنى ملطخاً بالدم وهو في حالة نزيف حاد، وتبين أن لديه إصابة بليغة في الرأس ولايزال على قيد الحياة، فتم استدعاء الإسعاف الوطني ونقل المصاب إلى مستشفى الشيخ خليفة لتلقي العلاج.

وبمعاينة مكان الجريمة عُثر على أداة الجريمة خلف المبنى، وهي أداة حراثة بمقبض خشبي ذات رأسين مدببين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ليتبين أن المجني عليه عربي في العقد الرابع من العمر ويُدعى (ع.ت).

وبحسب اعترافات المتهم أقر بأنه التقى زميله في الساعة العاشرة مساءً، وبعد مشادة كلامية بينهما تناول أداة حراثة ووجه ضربة لزميله على رأسه وغادر المكان على الفور ظناً منه أنه توفي، ثم اتصل بصديقته (عربية في العقد الثالث من العمر) وتواعد معها في مكان سكنها بمنطقة الراشدية، وفي طريقه مر على أحد المحال واشترى مقصاً متوسط الحجم وتحرك ليلتقيها في مكانهما المعتاد أعلى البرج نحو الساعة 11 مساءً، وما أن رآها وجَّه لها طعنة في عنقها ثم توالت الطعنات في أنحاء متفرقة من جسدها إلى أن فارقت الحياة، ومكث في المكان حتى الساعة الرابعة فجراً ثم توجه إلى مركز شرطة المدينة وسلّم نفسه.

وعن سبب قيامه بفعلته أفاد الجاني بأنه كان على علاقة بالمرأة منذ ثلاث سنوات تقريباً، ثم بدأت علاقتهما تسوء منذ نحو سنة، وكان يشك في أن المجني عليه على علاقة بها فتوجه إليه وهو على رأس عمله وحاول قتله. وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن المجني عليه بحالة صحية مستقرة وغادر المستشفى، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر في العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

المتهم اشترى مقصاً وسدد لصديقته طعنات عدة قاتلة.