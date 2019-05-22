إصابة مواطنة بانزلاق مركبة أثناء انشغال الزوج في التصوير

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

أصيبت مواطنة (19 سنة)، بإصابات متوسطة، إثر تعرضها لحادث ارتطام مركبة بشجرة، إذ كانت ترافق زوجها في رحلة لمشاهدة مناظر الأمطار الخلابة بمنطقة البثنة في الفجيرة، وحين أراد زوجها التقاط صورة شاملة للوادي، أوقف المركبة على حافة الوادي دون أن يستخدم المكبح اليدوي، ما جعل المركبة تنزلق وتسقط على الأشجار.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، العميد دكتور علي راشد بن عواش اليماحي، أن زوج المصابة قام بإيقاف المركبة في منطقة منحدرة دون وضعها في الوضعية الصحيحة، وتركها على وضع التشغيل، من دون أن يستخدم المكبح اليدوي، ما جعل المركبة تنزلق بشكل تدريجي دون أن ينتبه إليها إلى أن سقطت داخل إحدى المزارع الواقعة أسفل الوادي، مسبباً إصابات متوسطة للزوجة نتيجة الاصطدام القوي الناتج عن انحدار المركبة.

وناشد مرتادي الطريق اتباع إرشادات الوقاية والسلامة خلال الحالة الجوية التي تشهدها العديد من المناطق في الدولة، مطالباً بتوخي الحذر والقيادة بأمان، وخفض سرعة القيادة، وترك مسافة كافية بين المركبات أثناء القيادة، مطالباً الجمهور بتجنب الوقوف في أماكن جريان الأودية والسيول والمناطق المنخفضة.