محاكمة امرأة قتلت صديقتها طعناً بالسكين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية امرأة آسيوية متهمة بقتل زميلتها في السكن بعد شرب الخمر، وذلك بأن سددت لها طعنات نافذة ما أدى إلى وفاتها، إضافة إلى اعتدائها على صديقات أخريات في السكن نفسه ولم تحدث إصابات لأي واحدة منهن.

واستمعت المحكمة إلى المتهمة التي قررت أنها شربت نوعين من الخمر، وفقدت السيطرة على قواها الجسدية والعقلية، مشيرة إلى أن مكان الحادث كان يوجد فيه كثير من النساء والزميلات بالسكن، لافتة إلى أنها تتذكر أنه حصل بينها وبين المجني عليها مشاجرة، ولا تعرف إن كانت طعنتها أم لا.

وبينت لهيئة المحكمة أن مشرفة السكن حضرت إلى غرفتها التي تنام فيها برفقة بعض العاملات والزميلات بالسكن وقمن بالاعتداء عليها وضربها، كونها رفضت الذهاب إلى مشرفة السكن بعد استدعائها وهي شاربة للخمر، مبينة أنها لا تعلم ما حصل خلال هذا الوقت وكانت تتشاجر مع بعض زميلاتها بالسكن ولا تعرف من اعتدى عليها.

وحضر مندوب من الشركة التي تعمل فيها المتهمة، وقدم أوراقاً فيها أرقام تواصل لأولياء الدم وعنوانهم في بلدهم، مشيراً إلى إنهاء إجراءات وفاة المجني عليها داخل الدولة، وترحيل جثمانها لبلادها بناء على طلب ذويها.

وقرّرت المحكمة استدعاء شهود الإثبات لجلسة 28 من مايو المقبل، والتواصل مع أولياء الدم لاستطلاع مطالبهم.