نائب عام دبي يشارك العمال الاحتفال بعيدهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، عمال النظافة والمراسلين في النيابة العامة احتفالهم باليوم العالمي للعمال الذي نظمته النيابة العامة، والذي تهدف من خلاله لترسيخ حق الإنسان في العمل وتعزيز حقوقه المذكورة في قوانين ودستور الدولة، وتحقيق قيم التسامح بين جميع فئات المجتمع من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية بين الموظفين، وواجباتهم التي يجب تقديمها لهذه الفئة، وتكريس قيم التكافل الإنساني.

وتضمنت الفعالية إعطاء العاملين فترة للراحة والاستمتاع بوجبة الغداء، تعبيراً عن مدى الشكر والامتنان الذي يكنه جميع الموظفين تجاه دورهم المهم في النيابة العامة وجميع الأعمال والجهود التي يقومون بها.

وتأتي هذه الفعالية إيماناً من النيابة العامة بأهمية حفظ الحقوق وتعزيز قوانين الدولة المكفولة للعمال ونشر الوعي بتلك الحقوق وما لذلك من دور كبير في خلق مجتمع آمن مستقر، ينعم جميع أفراده بحقوق متساوية، ويضمن لهم السعادة بدءاً من أبسط عامل، لاسيما أنه يشكل جزءاً مهماً في دعم مسيرة التنمية.