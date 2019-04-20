«طرق دبي» والشرطة ترصدان 700 مخالفة لركاب الحافلات

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شرطة دبي، حملات تفتيشية مشتركة على حافلات وسائل المواصلات العامة ومرافقها، في إطار حرص الهيئة على التزام الركاب بالقواعد والإرشادات المعمول بها في هذا المرفق الحيوي.

ونوه مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، محمد نبهان، بجهود شرطة دبي في إنجاح الحملات، موضحاً أن الحملات أسفرت خلال أربعة أيام عن تحرير 739 مخالفة بحق المتجاوزين للسلوكيات الحضارية المعمول بها عند استخدام وسائل النقل العام، مؤكداً أن الهيئة وفرت كتيبات وملصقات توعية للمستخدمين توضح الممارسات المرفوضة عند ارتياد الحافلات، كونها إحدى وسائل التنقّل الأكثر استقطاباً لمختلف الشرائح.

وأضاف أن من أكثر المخالفات تكراراً دخول أو مغادرة المناطق الخاضعة للتعرفة دون دفعها وذلك بواقع 577 مخالفة، وتوزعت بقية المخالفات على استخدام وسائل المواصلات العامة ومرافقها خلافاً للتعليمات المعتمدة في اللوحات الإرشادية، وعدم إبراز البطاقة الموحدة عند الطلب، ورمي فضلات الطعام أو ما من شأنه تلويث الحافلات ومرافقها، وارتياد مرافق يُمنع الدخول إليها رغم وجود إشارات تدل على ذلك، والجلوس في أماكن غير مخصصة للركاب، والأكل والشرب في الأماكن المحظور فيها تناول الطعام، ووضع الأقدام على مقاعد الجلوس وغيرها. وأكد نبهان، أن الهيئة لا تسعى لتحرير المخالفات ضد مستخدمي حافلاتها، فهم شركاؤها في دعم استخدام وسائل المواصلات العامة، خصوصاً الحافلات، الأمر الذي يحقق استراتيجية الهيئة في التحفيز والتشجيع على خفض بصمة الكربون من خلال الحد من الاستعانة بالمركبات الخاصة، فضلاً عن تعزيز ثقافة النقل الجماعي، لكن عبر منظومة سلوكية تضمن الحفاظ على الوجه الحضاري لشبكة المواصلات العامة في دبي.