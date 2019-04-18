ضبط 231 أسطوانة غاز غير صالحة في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

ضبطت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية، مستودعاً يحتوي على 231 أسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام وتشكل خطراً على الأفراد، ضمن حملاتها للقضاء على كل مشوهات المظهر العام، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه الكسب غير المشروع والمخالف للقانون، حيث تبذل فرق التفتيش جهوداً كبيرة وتعمل ليل نهار لمكافحة الظواهر السلبية بمختلف أشكالها واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يمارسها، للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة ورفض السلوكيات السلبية التي يمكنها إلحاق الضرر بأفراد المجتمع.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في البلدية، خالد بن فلاح السويدي، أن فرق التفتيش ضبطت مستودعاً يديره آسيويون يجلبون أسطوانات غاز كبيرة من إمارة مجاورة، ويتولون تفريغها في أسطوانات أصغر حجماً غير صالحة للاستخدام وبطريقة غير قانونية، وعثر بحوزتهم على 231 أسطوانة تم تسليمها لشركة الإمارات للغاز لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.