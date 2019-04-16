المشكلات الزوجية تقود خليجياً إلى الـ«ترامادول»

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

اعترف متهم خليجي بتعاطي قرص ترامادول مخدر، خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف في الفجيرة أمس، عازياً السبب إلى مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية مع زوجته، مؤكداً أن صديقه نجح في إقناعه بتعاطي الترامادول حتى ينسى مشكلاته الزوجية.

وأوضح المتهم أنه حين مر بظروف نفسية سيئة توجه إلى صديقه المقرب يشكو له ما حدث معه، عندها أعطاه الصديق قرص ترامادول دون أن يخبره بنوع هذا القرص أو تأثيره، بل أكد له أنه دواء سيعمل على تهدئته وسيريح أعصابه ويجعل تركيزه عالياً، وسيكون قادراً على حل مشكلاته الخاصة بنفسه خلال وقت قياسي.

وأضاف المتهم أنه بعد تناوله القرص أدرك أنه مادة مخدرة لاسيما بعد مروره بمراحل غير طبيعية من عدم إدراكه للأشخاص والأماكن من حوله، قبل أن تقوم الجهات المعنية بالقبض عليه بعد ورود بلاغ لديها يفيد بتعاطيه مواد مخدرة، مؤكداً أنه لم يصل لمرحلة الإدمان إذ لم يتناول سوى قرص واحد وأنه لن يكرر هذه التجربة مرة أخرى.

بدورها، أجلت هيئة المحكمة القضية إلى جلسة لاحقة، لأن المتهم محكوم في قضية شجار مع آخرين.