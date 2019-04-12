وفاة طفلة آسيوية دهسا تحت إطارات مركبة يقودها مواطن

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

توفيت طفلة آسيوية، تبلغ من العمر( 11 عاما)، أمس، دهسا من قبل مركبة يقودها مواطن، يبلغ من العمر (23 عاما)، بعدما دخلت الطريق العام قادما من طريق فرعي جريا على قدميها دون التأكد من خلو الطريق من المركبات.

وقال مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث في شرطة رأس الخيمة، النقيب حمد علي الشحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا أمس الساعة الثامنة والنصف مساءاً يفيد بتعرض طفلة آسيوية لحادث دهس على أحد الطرقات في الإمارة.

وأوضح فور تلقي البلاغ تم إرسال دوريات الشرطة والجهات المختصة إلى موقع البلاغ وتبين عند التحقيقات المبدئية بأن الطفلة تبلغ من العمر (11 سنة) وكانت تجري على قدميها آتية من طريق داخلي ترابي باتجاه الطريق العام دون التأكد من خلوه من المركبات، حيث اصطدم بها سائق مواطن يبلغ من العمر (23 سنة) دون أن ينتبه لها ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها البليغة.

وأوضح أنه تم نقل المتوفية إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها إلى ذويها، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ولفت إلى أنه يجب على جميع المشاة ضرورة التقيد بقوانين السير والمرور والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة والتقيد بالأنظمة التي تضمن السلامة للجميع وخاصة أثناء الفترة المسائية أو الليل لتدني مستوى الرؤية.

ولفت إلى أنه يجب التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل العبور، كما دعا سائقي المركبات إلى الانتباه لمفاجآت الطريق لتفادي حوادث الدهس التي تقع على الطرق الخارجية والداخلية في مناطق الإمارة المختلفة، والالتزام بالسرعة المحددة.