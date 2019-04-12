امرأة تسقط من ارتفاع في ظروف غامضة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت الجهات المعنية في القيادة العامة لشرطة الشارقة التحقيق في وفاة امرأة آسيوية (28 عاماً)، نتيجة سقوطها من علو بمنطقة النهدة، في ظروف غامضة.

وكانت غرفة العمليات في شرطة الشارقة تلقت بلاغاً في الساعات الأولى من صباح أمس، يفيد بسقوط امرأة بمنطقة النهدة من ارتفاع، وبانتقال فرق التحقيق الجنائي والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، تبين وجود امرأة ملقاة على الأرض، نتيجة السقوط من ارتفاع، حيث تولى الإسعاف الوطني نقلها مباشرة إلى مستشفى القاسمي في محاولة لإنقاذها، وبوصول المرأة إلى المستشفى تبين وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء السقوط.

ووجه وكيل النيابة العامة بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي لاستكمال الإجراءات، وإحالة الملف إلى النيابة العامة.